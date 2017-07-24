В Кремле рассказали о переговорах "нормандской четверки"

Теги: Политика переговоры украина

В понедельник состоялись телефонные переговоры лидеров стран "нормандской четверки", они длились порядка двух часов. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по ситуации в Донбассе с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей. При этом Владимир Путин подробно изложил российские подходы по ключевым положениям соглашений.

Лидеры "нормандской четверки" президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Об этом сообщили в Кремле. Переговоры длились около двух часов.

"Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Между тем, пресс-служба президента Украины отметила, что в ходе переговоров Порошенко настаивал на вводе миротворцев ООН в Донбасс. "Порошенко отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона", - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера, которое цитирует "Интерфакс".

Со своей стороны Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки". "Прямой диалог ради конкретных действий. Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - написал президент Франции в своем Twitter.