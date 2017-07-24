В Кузбассе после выброса породы под завалами оказались шахтеры

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На шахте в Кузбассе произошел выброс горной породы. Как сообщили в экстренных службах, по предварительным данным, под завалами находятся двое шахтеров.

В результате выброса горной породы в шахте в Кузбассе под завалами оказались двое шахтеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона, взрыв метана произошел на шахте "Анжерская Южная". Агентству не уточнили число горняков, оставшихся под завалами.

"Под завалами находятся люди, производится эвакуация шахты", - сообщил источник.