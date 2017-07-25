Металлодетекторы у Храмовой горы уберут из-за недовольства мусульман

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Правительство Израиля приняло решение отказаться от металлодетекторов на входе на Храмовую гору в Иерусалиме. Их появление вызвало недовольство мусульман.

Израильские власти установили видеокамеры у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Металлодетекторы, появление которых спровоцировало массовые беспорядки мусульман, теперь будут убраны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ужесточение мер безопасности у религиозной святыни стало реакцией Тель-Авива на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков использовали территорию Храмовой горы для нападения и там же попытались скрыться от преследования.

Появление металлоискателей верующие восприняли, как наступление на права мусульман. Тысячи из них отказались проходить через рамки и устраивали богослужение прямо на улицах Иерусалима. После молитв начинались столкновения со стражами порядка, в которых пострадали сотни человек. Пока не известно, снимет ли напряженность появление камер. Местная община арабов-мусульман требует снять все средства контроля со входов на территорию святыни и обвиняет Израиль в попытке ограничить их права на Храмовую гору.