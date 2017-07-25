ДТП на Волоколамском шоссе устроил 32-летний житель Рублевки

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В Москве разыскивают предполагаемого виновника крупного ДТП, которое произошло утром на Волоколамском шоссе. В результате происшествия пострадали четыре человека. Несколько часов движение в центр города было перекрыто.

Движение по Волоколамскому шоссе открыли лишь спустя шесть часов после аварии. Сейчас проехать в обе стороны можно без особых затруднений. То, что осталось от искореженных автомобилей, уже убрали с дороги. Не все транспортные средства пока увезли, они стоят на обочине.

Авария произошла совсем рано, в начале седьмого, передает "ТВ Центр". Согласно основной версии, всё случилось по вине водителя Mercedes. Он мчался на высокой скорости — 140-150 км/ч, двигался в сторону области, и выехал на встречную полосу. Сначала водитель зацепил Skoda. После удара разлетевшиеся транспортные средства задели еще два автобуса. Одна из машин загорелась. На место быстро приехали экстренные службы, и потушили огонь.

Только чудом никто не погиб, но есть раненые. Пострадали четыре человека. Трое из них ехали в микроавтобусе Fiat.

Один из участников ДТП, он же предполагаемый виновник аварии, с места скрылся. По неподтвержденной пока информации, мужчина был пьян, внутри автомобиля обнаружили банки с алкоголем. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас ведутся поиски водителя. Очевидцы уверяют, что видели, как из машины выходил мужчина, судя по всему, он получил лишь незначительные травмы. Он успел выскочить до того, как машина загорелась. Автомобиль, по предварительным данным, принадлежит 32-летнему жителю Рублевского шоссе Андрею Смирнову.

Евгения Карих, "ТВ Центр".