Эрдоган заявил о подписании документов на поставку С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара подписали документы на поставку комплексов ПВО С-400. Он также отметил, что рассчитывает договориться о совместном производстве ЗРК.

Россия и Турция подписали документы на поставку турецкой стороне комплексов ПВО С-400. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", - сказал он на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".

При этом Эрдоган не уточнил, когда и под каким документом были поставлены подписи. Накануне он заявлял, что переговоры между Москвой и Анкарой, в основном, завершены. По его словам, каждая страна старается обеспечить свою национальную безопасность, и должна это делать.

"А если есть возможность совместного производства, то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?", - заявил Эрдоган.