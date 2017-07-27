Путин: США жертвуют отношениями с Россией ради решения внутренних проблем

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Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что российско-американские отношения приносятся в жертву решению внутриполитических проблем США. Тем не менее, российский лидер надеется, что эта ситуация закончится и стороны перейдут к развитию отношений.

Соединенные Штаты жертвуют российско-американскими отношениями ради решения внутриполитических проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Финляндии Саули Ниинисте.

"Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов", - передает его слова "РИА Новости".

В то же время, по данным ТАСС, Путин отметил, что оценивать работу президента США Дональда Трампа должен американский народ, а не Россия. Тем не менее, российский лидер рассчитывает, что нынешняя ситуация в российско-американских отношениях завершится.

"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", - сказал Путин.

Президент отметил, что у России и США есть много общих друзей и "просто здравомыслящих людей". Путин подчеркнул, что наши страны могли бы вместе гораздо эффективней решать мировые проблемы.