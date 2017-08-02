Ребенок погиб во время урагана в Псковской области

Теги: ураган псков Стихия

Один ребенок погиб из-за последствий порывистого ветра в Псковской области. Еще один человек попал в больницу. Кроме того, ветер оставил без света более 150 населенных пунктов.

В Псковской области во время урагана погиб подросток. Об этом сообщает "ТВ Центр". По предварительной информации, 14-летнего мальчика придавило деревом. Также сообщается, что госпитализирован еще один взрослый.

Порывы ветра местами превышали 20 метров в секунду. С домов срывало куски кровли. Грозовой фронт накрыл и соседнюю Тверскую область. В обоих регионах непогода привела к перебоям в электроснабжении. Обесточены сотни населенных пунктов, в которых проживают около 11 тысяч человек. Спасатели и аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Сейчас стихия движется в сторону Москвы.