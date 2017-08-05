На Тверскую область обрушился разрушительный ураган

Теги: ураган разрушение Стихия тверь

В Тверской области ликвидируют последствия сильного урагана. Он срывал крыши с домов, валил деревья, рекламные конструкции и опоры ЛЭП. В результате сотни людей остались без света и воды.

В Тверской области ликвидируют последствия разрушительного урагана. Больше всего от разгула стихии пострадал Ржев, передает "ТВ Центр".

На город обрушился сильный ливень с градом и шквалистый ветер до 20-ти метров в секунду. Он срывал крыши с домов, валил деревья, рекламные конструкции и опоры ЛЭП. В результате сотни людей остались без света и воды. Подачу электроэнергии сейчас налаживают специалисты.

Это уже второй удар стихии за последнее время. Несколько дней назад регион уже пережил ураган, который обесточил почти десяток городов и поселков.