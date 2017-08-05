В Ленобласти полицейский обвиняется в хищении топлива с НПЗ

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До 20 лет тюрьмы грозит участникам банды, которая похищала горючее с нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Кражи осуществлялись нестандартными способами, с помощью автомобилей-двойников. Преступную группу возглавлял начальник ОМВД России по Киришскому району Дмитрий Тимченко.

В субботу Приморский районный суд Санкт-Петербурга изберет меру пресечения для начальника отдела полиции Киришского района Ленинградской области Дмитрия Тимченко, передает "ТВ Центр".

В течение нескольких месяцев, он возглавлял преступную группировку, которая похищала горючее с местного нефтеперерабатывающего завода. Топливо вывозили в автомобилях-двойниках, с поддельной эмблемой предприятия. Внутри машин вместо кресел были установлены пластиковые емкости, а также оборудование для откачки горючего.

Для задержания злоумышленников была разработана спецоперация. На дороге силовики растянули ленту с шипами, с помощью которой остановили автомобиль, груженный нефтепродуктами. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.