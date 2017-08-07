Минэнерго Украины предупредило о неготовности транзита газа в Европу

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Газотранспортная система Украины может быть технически не готова к поставкам газа в Европу из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в инфраструктуру. Это связано с тем, что компания хочет снизить риски из-за строительства Россией газопроводов в обход Украины.

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" назвал политику "Нафтогаза" бессмысленной из-за сокращения инвестиций в ГТС страны, заявил глава Минэнерго Украины в интервью "Первому национальному" телеканалу.

Из-за этих мер, газотранспортные системы Украины могут быть технически не готовы к прокачке газа в Европу. Такая политика "Нафтооогаза" связана с тем, что компания хочет снизить риски из-за строительства Россией газопроводов в обход Украины.

Министр заверил, что, несмотря на недофинансирование ГТС, Украина готова к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

Ранее "Газпром" перенаправил транзитный газ с Украины в Германию из-за появившейся возможности использовать трубопровод OPAL практически на полную мощность. При перераспределении транзитных потоков, Украина может потерять до 400 миллионов долларов.