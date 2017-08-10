Мигранты пытались попасть в Европу, спрятавшись под вагоном поезда

Теги: В мире мигранты европа

В Германии поймали очередную группу нелегалов. Они пытались проникнуть на территорию страны, спрятавшись под вагоном товарного поезда. Рост числа мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки фиксируют и в других странах Европы. Ежемесячно пересечь границу пытаются десятки тысяч человек. В поисках лучшей жизни многие идут на отчаянные действия.

Белые светящиеся точки – на самом деле силуэты людей, которые как будто облепили железнодорожный состав с самых неожиданных сторон. Установленные на вертолёте тепловизоры обнаруживают их между и даже под товарными вагонами, рядом с колесными парами. Семеро взрослых и пятеро подростков несколько часов ехали со скоростью 150 километров в час, не смея даже пошевелиться. После такого путешествия самостоятельно встать на ноги получается не у всех, передает "ТВ Центр".

Из Италии в Баварию прибыли уроженцы Кот-д'Ивуара, Сомали и Нигерии. Вещей с собой нет, английского почти не понимают, у многих переохлаждение. Как говорят в полиции, подобные случаи происходят всё чаще.

В германском Центре анализа и стратегии предрекают новую волну миграционного кризиса. За минувший год только на берега Италии высадились до ста тысяч нелегалов. Среди них не только беженцы, но и контрабандисты. 392 человека подбирает судно береговой охраны Сицилии. Среди них — четверо нелегальных торговцев, их направляют прямо в полицейский участок. Однако попытки вычислить и поймать мигрантов в море не всегда достигают цели, а иногда и создают проблемы на границе. Береговая охрана Ливии жалуется на испанских спасателей, которые перехватывают беженцев в чужих территориальных водах.

Тем временем прямо к пляжу испанского Кадиса причаливает лодка с несколькими десятками темнокожих парней. Которые тут же разбегаются под удивлённые возгласы отдыхающих, не дожидаясь прибытия полиции.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".