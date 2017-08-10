Журналист РБК Соколов получил 3,5 года колонии за экстремизм

Теги: Уголовное дело суд экстремизм

Журналист РБК Александр Соколов решением суда получил 3,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Приговор вынесен еще трем фигурантам этого дела, двое из которых получили условные сроки. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа".

Тверской суд Москвы в четверг огласил приговор журналисту РБК Александру Соколову. Он был признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и получил 3,5 года колонии общего режима, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин получил 4 года условно с испытательным сроком на 4 года, а активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова суд приговорил к 4 годам колонии каждого.

Все фигуранты этого дела отрицали свою вину. Между тем, как установил суд, они участвовали в деятельности запрещенной на территории России организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом.