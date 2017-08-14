В Генштабе США рассказали об условиях военного решения ситуации с КНДР

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что военный ответ на провокации КНДР уже подготовлен. По его словам, он будет применен в случае, если дипломатические и экономические санкции не сработают.

Военное решение ситуации с Северной Кореей возможно, если дипломатические и экономические санкции не возымеют эффекта. Об этом, по данным Reuters, сообщила администрация президента Южной Кореи со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

Такое заявление Данфорд сделал в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Переговоры продолжались около 50 минут. Стороны обсудили актуальные проблемы, в том числе провокации КНДР.

В то же время Данфорд выступил за дипломатическое решение северокорейского вопроса. По его словам, все последствия военного решения учитываются, поэтому необходимо убедиться что сделано все возможное для поддержки подхода госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Как военачальник я должен быть уверен, что у президента есть жизнеспособные военные варианты на случай провала кампании по повышению дипломатического и экономического давления", - сказал он ранее в ходе визита в Южную Корею.

В ходе визита в Сеул Данфорд провел переговоры с южнокорейскими военными, в том числе министром обороны Сон Еном Му. В понедельник глава американского Генштаба покинет Сеул. На этой неделе он планирует посетить Китай и Японию.