В столице завершается благоустройство площади Тверской Заставы

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В Москве завершается благоустройство площади Тверская Застава. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции площади.

Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал благоустройство площади Тверской Заставы.

"Мы приняли решение восстановить эту площадь, вернуть памятник Максиму Горькому, вернуть историческое наследие, историческую площадь Москве, сделать ее действительно одной из самых лучших, знаковых площадей возле московских вокзалов. Таким образом, мы шаг за шагом, раз за разом, возвращаем одну за другой московские площади москвичам, делая их качественным, общественным пространством, на которых уже гуляют с удовольствием тысячи и тысячи москвичей. Очень важно. Ну и площадь Тверской заставы - это, по сути дела, конечная точка в реконструкции, огромной реконструкции, ул. Тверская и Ленинградки, начиная от развязки на МКАДе, Алабяно-Балтийского тоннеля, полной реконструкции самой Ленинградки, реконструкции ул. Тверская, и вот здесь вот центральное ядро - площадь, которая является непростой, сложной с точки зрения и коммуникаций, и дорожного движения. Тоже заканчивается", - приводит слова Собянина АГН "Москва".