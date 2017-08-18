Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Москве

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Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Сам задержанный подчеркнул, что преступление было совершено во время конфликта, который разгорелся на почве ревности к общей знакомой.

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Их тела были найдены в коллекторе на западе столицы, передает сайт ГСУ СКР по городу. Тела убитых были обнаружены в коллекторе 15 августа.

Житель столицы 1981 года рождения после задержания заявил, что причиной конфликта стала ревность к общей знакомой. Убитым на вид было от 40 до 45 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.