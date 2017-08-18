Один человек погиб при нападении неизвестного с ножом в Турку

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В финском городе Турку неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих. По предварительным данным, один человек погиб, еще семеро пострадали. Нападавший арестован, при задержании полиция открыла огонь. Посольство России в Финляндии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

По крайней мере один человек погиб в результате нападения неизвестного с ножом в финском городе Турку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Еще семь или восемь человек получили ранения.

По словам очевидцев, в городе слышна стрельба. Полиция просит жителей и туристов не выходить в центр Турку.

Нападение произошло между Торговой и Дровяной площадями в историческом центре Турку. Полиция открыла огонь по злоумышленнику, ранив его в ногу. Мужчина был задержан. Правоохранители не исключают, что у него были сообщники. Их сейчас ищут.

Как пишет РИА Новости, посольство России в Финляндии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.