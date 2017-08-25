Хабаровские живодерки получили реальные сроки

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Фигурантки дела о расправах над животными в Хабаровске получили реальные сроки от трех до четырех лет и трех месяцев заключения. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Соучастник девушек по одному из эпизодов получил три года колонии общего режима.

Хабаровские живодерки получили реальны сроки заключения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приговор Индустриального районного суда Хабаровска.

"Алена Савченко признана виновной, ей назначено наказание - четыре года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она выплатит моральный вред одному из потерпевших в размере 10 тысяч рублей. Алина Орлова приговорена к трем годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, выплата морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Соучастник девушек в одном из эпизодов - 18-летний Виктор Смышляев, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима", - огласила судья.

Как постановила судья, сроки содержания под стражей будут зачтены осужденным в сроки отбывания наказания.

По версии следствия, две несовершеннолетние фигурантки дела летом 2016 года в Хабаровске систематически издевались над животными. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки. Всего не менее 15 представителей животного мира. Одна из обвиняемых в 2016 году совместно со своим ровесником разместила в интернете видео "со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе". Фигуранты дела также обвиняются в нападении на жителя Хабаровска с оружием.