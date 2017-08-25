Москва будет ежегодно обновлять по 3 тысячи детских площадок и дворов
Теги: Москва собянин благоустройство
Столичные власти будут кардинально обновлять по 3 тыс. детских площадок и придомовых территорий в год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Москва ежегодно будет обновлять 3 тысячи дворов и детских площадок. Об этом в Twitter сообщил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Мэр Москвы подчеркнул, что обновление будет кардинальным. В этом году в столице планируется провести комплексное благоустройство более 3,5 тысячи дворов. В них ремонтируют асфальт, обустраивают детские и спортивные площадки, улучшают освещение.
К началу августа работы завершились примерно на полутора тысячах дворовых территорий.
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