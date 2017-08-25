Россия и Сирия сформировали единую систему ПВО
Теги: минобороны Сирийский конфликт россия пво
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории арабской республики. Об этом рассказал заместитель командующего ВВС главного командования Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Мещеряков. По его словам, ПВО отслеживает все воздушные цели в радиусе 400 километров.
На территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны, сообщил в пятницу заместитель командующего ВВС главного командования Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Мещеряков.
"Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", - приводит его слова РИА Новости.
Мещеряков добавил, что в зоне поражения ПВО находятся все воздушные цели в радиусе до 400 километров на высотах до 35 километров.
По словам генерала, опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС России. "В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", - отметил он.
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