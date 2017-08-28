В Хабаровске таксист заставил пассажирок умыться зеленкой. Видео

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Полиция Хабаровска изучает видеоролик, размещенный в соцсетях, на котором таксист заставляет умываться зеленкой пассажиров, не заплативших за поездку.

Полиция в Хабаровске проводит проверку из-за таксиста, заставившего пассажирок умыться зеленкой. Сейчас ведется доследственная проверка и, судя по всему, есть все признаки противоправных действий, передает "ТВ Центр".

На кадрах мужчина открывает пузырек и льет раствор на руки девушке, после чего та мажет им лицо. Два других пассажира уже прошли эту странную процедуру.

К слову, попадание антисептика на слизистую оболочку глаз может привести к серьезному ожогу. Сами участники инцидента в полицию не обращались.