Бордачев: американцы этим летом европейцев обыграли

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Насколько независимым от нынешней политики Евросоюза в отношении России может быть курс Будапешта в сотрудничестве с Москвой? И в какой степени самостоятельна сама Европа? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачев.

Смогут ли европейцы отстоять совместные с Россией энергопроекты после того, как Вашингтон объявил новые санкции в отношении нашей страны – об этом рассказал программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев в эфире программы "События. 25-й час".

"Виктор Орбан является одним из наиболее ярких защитников России, приверженцем идеи, что с Москвой нужно сотрудничать. Существует четкое понимание, что Венгрия в политическом отношении находится в довольно жестких рамках ЕС. И не будет голосовать против продления санкций в отношении России. Но при этом Венгрия понимает, что эти санкции не ограничивают ее прагматическое сотрудничество", - отметил Бордачев.

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