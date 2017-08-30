Киев выслал российскую журналистку за "антиукраинскую деятельность"

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Из Украины выдворена российская журналистка Анна Курбатова, задержанная сотрудниками СБУ. Официальные источники поначалу отмалчивались о судьбе корреспондента и только после ноты российского посольства в МИД Украины появились комментарии.

Несколько часов о судьбе Анны Курбатовой ничего не было ясно. Неизвестные схватили журналистку в Киеве недалеко от дома, где она проживала, посадили в машину и увезли, передает "ТВ Центр". Телефон девушки не отвечал, тишина в социальных сетях. Иностранного гражданина, сотрудника СМИ фактически похищают средь бела дня. Посольство России немедленно направило ноту в МИД Украины с требованием срочно разобраться. Но как оказалось, к пропаже журналистки причастны сотрудники СБУ. Это подтвердила пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала она в социальных сетях.

Законным в СБУ называют задержание журналиста только за его работу. Анна Курбатова провела на Украине чуть больше недели и за это время подготовила серию репортажей о праздновании Дня независимости страны. Праздник отметили масштабно, с участием гостей из НАТО. А фоном - глубокий экономический кризис. Так старающаяся не зависеть от России Украина все больше и больше становится зависима от США и Европы. Но за такие выводы в Киеве Курбатову обвинили в предвзятости и антиукраинской деятельности, а ее личные данные появились на запрещенном в России сайте "Миротворец". В адрес девушки посыпались прямые угрозы, а советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк, не стесняясь в выражениях, предположил, что можно было бы оставить Курбатову в заложниках, а затем обменять на украинцев, обвиняемых в России в шпионаже.

Уже известно, что Анна Курбатова пересекла украинскую границу. Теперь она отправляется в Москву. В руководстве Первого канала посчитали, что такая развязка стала возможной благодаря широкому освещению инцидента в СМИ.

За несколько лет Украина превратилась в одну из самых опасных стран для работы журналистов. Их не только задерживают и словно преступников выдворяют из страны - по ним стреляют из оружия. В среду съемочная группа ВГТРК едва не попала под обстрел в Донбассе. Ранее под обстрел попала съемочная группа "ТВ Центра".

В Киеве любые попытки рассказать правду или представить иную точку зрения жестко пресекают. Российских репортеров уже неоднократно высылали из страны. В ОБСЕ на случай задержания сотрудницы Первого канала отреагировали. Там призвали Украину прекратить депортацию иностранных журналистов.

Журналистов из Европы киевский режим тоже не щадит. Двоих репортеров из Испании киевские власти выслали из страны. Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре работали в Донбассе и показывали конфликт с обеих сторон. По иронии судьбы именно о притеснениях журналистов на Украине накануне снимала репортаж Анна Курбатова.

Пётр Вершинин, Евгения Карих, Павел Суменков, Юлия Олейник. "ТВ Центр".