Протаранивший кинотеатр на Урале водитель состоит на учете психиатра

Теги: екатеринбург Происшествие кинотеатр

В Екатеринбурге микроавтобус, гружённый газовыми баллонами, врезался в главный кинотеатр города. По данным Следственного комитета, 39-летний мужчина состоит на учете психиатра.

В Екатеринбурге микроавтобус, гружённый газовыми баллонами, врезался в главный кинотеатр города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах с камер наблюдения видно, как водитель целенаправленно движется в сторону здания. Затем выбегает из машины и поджигает её. В результате кинотеатр загорелся . Пять человек эвакуировали. О пострадавших не сообщается. Сейчас пожар ликвидирован.

Мужчина, который был за рулём, задержан. По данным Следственного комитета, он состоит на учете у психиатра.