Мемориальную доску врачу Максиму Кончаловскому открыли в Москве

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В центре Москвы открыли мемориальную доску известному российскому и советскому врачу Максиму Кончаловскому. Он внёс большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

На Большой Молчановке открыли мемориальную доску в честь выдающегося врача Максима Петровича Кончаловского. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она появилась на одном из первых в Москве кооперативных домов, где он жил с 1929 года. Максим Кончаловский родился в Одессе, закончил медицинский факультет Московского университета в 1899 году, был выдающимся терапевтом, преподавателем и внёс большой вклад в развитие советского здравоохранения и медицинской науки. Его имя присвоено одной из крупных московских больниц.