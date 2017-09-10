Поезд с Саакашвили не выпустили с польского вокзала на Украину

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Поезд с бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили не выпустили с вокзала в польском Перемышле. Машинист отказался отъезжать от станции до тех пор, пока экс-президент Грузии, которому запрещено въезжать на Украину, не сойдет на станции.

Поезд "Интерсити", в котором экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намеревался доехать до Украины, так и остался стоять в польском Перемышле. Машинист отказался отъезжать от станции до тех пор, пока "не сойдет гражданин, которому запрещен въезд", передает "Интерфакс".

Вместе с бывшим президентом Грузии в поезде находятся политики и украинские депутаты.

По словам депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема, "Интерсити" стоит с закрытыми дверями.

Ранее стало известно, что Саакашвили со своей супругой и младшим сыном отправился в польский город Краковец, расположенный у границы Украины. Вместе с ним находилась лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее он был лишён украинского гражданства, однако объявил, что 10 сентября вернётся в страну. К пункту пропуска на границе с Польшей уже прибыли сотни его сторонников и силы полиции.