Саакашвили со сторонниками прорвался на территорию Украины

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Михаил Саакашвили попал на территорию Украины. Ему помогли сторонники, провавшие оцепление. Они провели экс-главу Одесской области через пограничный пункт. Ранее украинские пограничники заявили, что пункт пропуска "Шегини", через который должен был пройти политик, якобы не работает из-за минирования.

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили прошел на территорию Украины через границу с Польшей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Попасть на Украину ему помогли активисты. Они прорвали оцепление пограничников, они побежали внутрь пункта пропуска. Там к ним вышел бывший президент Грузии, после чего, в окружении соратников вышел на территорию Украины, информирует РИА Новости.

Ранее украинские пограничники заявили прибывшему к пункту пропуска "Шегини" Саакашвили и приехавшим вместе с ним политикам, что местность якобы заминирована. Об этом говорится в поступившей от СБУ информации. В связи с этим пункт временно не функционирует.

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, объявил, что 10 сентября вернется в страну. Изначально экс-руководитель Одесской областной администрации направлялся к границе на поезде. Тем не менее, состав не выпустили с вокзала в Перемышле. Машинист отказался отъезжать от станции до тех пор, пока бывший президент Грузии, которому запрещено въезжать на Украину, не сойдет на станции.

Однако Саакашвили решил пересесть на автобус, на котором благополучно добрался до границы.