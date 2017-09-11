На Украине после прорыва Саакашвили через границу возбуждено дело

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На Украине всё внимание сейчас приковано к Михаилу Саакашвили. В воскресенье вечером бывший губернатор Одесской области, лишённый гражданства, вместе со своими сторонниками прорвал кордон на пункте пропуска "Шегини". Во время инцидента пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы. Теперь Саакашвили - фигурант уголовного дела. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за незаконное пересечение границы.

Пешком в окружении сторонников Михаил Саакашвили переходит польско-украинскую границу и оказывается на территории Незалежной. Пункт пропуска "Шегини" буквально оцеплен силовиками, прибывшими на КПП в нескольких автобусах. Но преградить дорогу экс-президенту Грузии у полицейских не вышло. Кордон был прорван, передает "ТВ Центр".

Польские пограничники пропустили Саакашвили, предупредив о проблемах на украинской стороне. И проблемы начались с сообщения о заминировании КПП. Однако толпа эту информацию проигнорировала, и без особых препятствий пересекла государственную границу. В украинской погранслужбе заявили, что Саакашвили сделал это незаконно, так как никакого погранично-таможенного оформления не проходил. Но факт свершился. Лишенный украинского гражданства политик на Украине. И уже строит планы.

Путешествие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области из Старого света на Украину уже назвали "цирком на всю Европу". Однако оборонительные меры предприняли. На погранпункте "Краковец" - колючая проволока вместо ковровой дорожки.

А главный герой всей этой эпопеи в сопровождении сына, депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко отправился в путь. Свои мотивы обозначил на брифинге ещё в Польше.

Ехать решили на поезде. На железной дороге пограничники проверяют документы уже на украинской территории. Однако поезд отправлен не был. Сначала простоял полтора часа на перроне, после чего был отменен вовсе. По громкой связи пассажирам сообщили, что поезд не тронется с места, пока состав не покинет "персона, чье нахождение на Украине незаконно".

"Порошенко только что сделал своими заложниками всех пассажиров поезда и сказал, что никто из них не поедет, а тут есть дети, тут есть случайные граждане Украины, которые хотят побыстрее добраться до дома - и он их сделал своими заложниками. Потому что поезд не поедет, пока я тут", - заявил Саакашвили.

Все это время сторонники Михаила Саакашвили, готовившиеся встречать его на границе, в замешательстве. Начинаются столкновения. К вечеру воскресенья Саакашвили все-таки добирается до границы, уже на автобусе, прорвавшись через КПП. Он заявляет, что обоснуется во Львове и будет отстаивать свои права.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".