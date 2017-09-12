Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе в Москве

Теги: стрельба Происшествие москва

В Москве в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" неизвестный устроил стрельбу. В результате огнестрельное ранение получил житель Вологды 1987 года рождения.

Мужчина устроил стрельбу в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" в Москве. По данным ТАСС, инцидент произошел вечером, 11 сентября.

Как отметили в пресс-службе МВД, в подуличном переходе с огнестрельным ранением головы обнаружили жителя Вологды, 1987 года рождения. Он был госпитилизирован.

По данному факту проводится проверка.