Российские подлодки атаковали боевиков ИГ в Сирии ракетами "Калибр"

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Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" запустили крылатые ракеты "Калибр" по объектам "Исламского государства" в Сирии. Они поразили пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам запрещенной в России организации "Исламское государство" в Сирии из подводного положения в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС.

"14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", - отметили в Минобороны.

Всего по объектам террористов из подводного положения было выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.