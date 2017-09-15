NASA сообщило об уничтожении станции Cassini

Теги: Космос наука nasa

В NASA сообщили, что станция Cassini, занимавшаяся исследованием Сатурна, уничтожена в слоях атмосферы газового гиганта. Сигнал пропал примерно в 14:55 по московскому времени.

Зонд Cassini, который на протяжении 13 лет исследовал Сатурн, уничтожен. Об этом сообщили в NASA.

Сигнал от станции пропал примерно в 07:55 по североамериканскому восточному времени (14:55 по московскому). Она сгорела в атмосфере газового гиганта.

Зонд Cassini вошел в атмосферу на скорости 110 тысяч километров в час. От трения станция должна была сгореть всего за несколько минут.

На протяжении 13 лет зонд изучал Сатурн, его кольца и спутники. Он стартовал к Сатурну в 1997 году. Спустя 10 лет добрался до планеты и вышел на ее орбиту. За долгие годы космического путешествия отправил на землю 450 тысяч фотографий. Впервые ученые смогли рассмотреть вблизи и газовый гигант, и его спутники.

Читайте также:

Зонд Cassini показал фото ураганов на поверхности Сатурна

Спутник Сатурна оказался пригодным для существования жизни