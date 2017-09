Песков прокомментировал слова актера Фримена о России

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков прокомментировал заявление актера Моргана Фримена о России, передает РИА Новости.

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", - объяснил Песков.

Спикер Кремля отметил, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно, поскольку оно носит исключительно эмоциональный характер.

Ранее в интернете появилось видео, снятое "Комитетом по расследованию против России". В нем актер Морган Фримен просил Трампа признать "российское вмешательство" в американские выборы и призвал защитить демократию США от России.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS