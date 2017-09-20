Генштаб объявил о ранении трех россиян при наступлении боевиков в Сирии

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Трое военных из России получили ранения во время прорыва взвода российской полиции из окружения боевиков. Потерь нет, отметили в Генштабе России. Также там подчеркнули, что наступление боевиков в зоне "Идлиб" в Сирии инициировано спецслужбами США.

В ходе прорыва из окружения боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии трое военнослужащих российских сил специальной операции получили ранения. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской, передает "Интерфакс".

"Кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил России с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения три военнослужащих сил специальной операции", - отметил Рудской.

При этом генерал подчеркнул, что "предпринятыми российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, им нанесен существенный ущерб". По его словам, участников операции представили к государственным наградам.

В наступлении боевиков запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры" Рудской обвинил спецслужбы США. По его словам, это произошло утром 19 сентября по их инициативе, чтобы остановить продвижение армии Сирии.

"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", - заявил представитель Генштаба.

"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с 08:00 утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", - подчеркнул он.

Рудской добавил, что это наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, "ему предшествовала мощная огневая подготовка".

Генерал также сказал, что одной из главных целей боевиков была попытка захватить подразделения российской военной полиции, которые выполняли задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля.

"В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника "плечом к плечу" с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации", - отметил Рудской.

Он добавил, что "в данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования". В ее состав вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа.

В итоге отряд деблокирования возглавил заместитель начальника Российского центра по примирению враждующих сторон, Герой России, генерал-майор Виктор Шуляк.

Всего российские и сирийские военные уничтожили около 850 боевиков во время ее наступления в зоне деэскалации "Идлиб". "За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 боевые машины пехоты, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения", - подчеркнул Рудской в ходе брифинга.