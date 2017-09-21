Число погибших при землетрясении в Мексике возросло до 230 человек

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В Мексике растёт число жертв мощного землетрясения. По последним данным, погибли 230 человек. Под обломками ещё остаются люди. Спасатели разбирают завалы. Помощь в ликвидации последствий уже предложили десятки стран, в том числе Россия. Сейсмологи прогнозируют новые толчки. В Мексике объявлен трёхдневный траур.

Несколько бутылок воды и постоянные разговоры - пока это все чем спасатели могут помочь школьнице Фриде. Ее крик о помощи удалось услышать во время минуты тишины, передает "ТВ Центр". Девочка находится под завалами школы больше суток. Над ней бетонные плиты двух этажей.

По предварительным данным, под завалами школы погибли 25 человек - большинство из них дети. Спасти удалось пока полтора десятка. Кинологи, военные и волонтеры продолжают поиски.

"Мы знаем, что под завалами есть живые люди, это подтверждают данные с видеокамеры, она оборудована тепловизором и реагирует на температуру тела человека. Но времени немного, мы делаем все возможное", - говорит кинолог Хуан Мартин.

Только в столице полностью разрушены почти 40 зданий. Завалы разбирают военнослужащие и добровольцы. Работать приходится вручную. В одном из районов города удалось спасти из под завалов жилого дома 24 человека.

Дороги в городе практически пустые - власти просили воздержаться от поездок на автомобилях, чтобы не мешать спецтранспорту. Кафе в Мехико начали бесплатно кормить спасателей и добровольцев. В залах ресторанов открываются пункты сбора помощи. Еду и воду раздают и на улице.

Не остались в стороне и крупные компании. Сервисы такси объявили о возможности бесплатно проехать в госпиталь, гуманитарный центр или место для ночлега. Мобильные операторы перестали брать плату за звонки и смс.

Землетрясение магнитудой 7 потрясло Мексику во вторник. Очаг находился в сотне километров к югу от столицы. Погибли не менее 230 человек. В Мексике объявлен трехдневный траур. Учебные заведения останутся закрытыми до понедельника. Специалисты не исключают новых ударов. Сильные афтершоки обычно повторяются в течение 10 дней после первых толчков.

Никита Васильев, "ТВ Центр".