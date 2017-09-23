Российский балетмейстер Васильев получил Орден звезды Италии

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Итальянский посол в Москве Чезаре Мария Рагальини вручил Орден звезды Италии балетмейстеру, Народному артисту СССР Владимиру Васильеву. Награда присуждается за выдающиеся заслуги в развитии двусторонних отношений.

Российский балетмейстер Владимир Васильев стал командором Ордена звезды Италии. Эту награду присуждает итальянский президент за выдающиеся заслуги в развитии двусторонних отношений, передает "ТВ Центр".

Церемония прошла в посольстве Италии в Москве. Легендарный танцовщик долгое время был ведущим солистом Большого театра, а затем занимал должность художественного руководителя. Васильева хорошо знают и любят в Италии, он регулярно бывает там с гастролями и уже имеет несколько местных наград.