Открытие "Круга света" посвятили юбилею Останкинской башни

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В Москве стартовал седьмой международный фестиваль "Круг света". Светомузыкальные шоу и красочные фейерверки сразу на нескольких площадках увидели тысячи зрителей. Церемония открытия прошла в районе Останкинской башни и была посвящена ее 50-летнему юбилею.

Сразу после дня осеннего равноденствия в Москве смешали ночь и день, воду с огнем, огонь со льдом, а в воздухе растворили часовые пояса, рассказал "ТВ Центр". Останкинский пруд – основная площадка в этом году. А телебашня пока идет шоу – билет на другие континенты.

Останкинская телебашня на время мероприятия превратилась в своеобразный радиоприемник. На глазах у зрителей она настраивается на разные частоты. Например, частота Арабских Эмиратов.

Попасть в жаркий Дубай? Легко! Вода, лазеры, газовые горелки, видеопроекции мгновенно вводят зрителя в заблуждение – а точно ли он в Москве. Ведь даже сентябрьская прохлада почти не ощущается. Но цветовая гамма меняется, и вот ты уже в Париже, Токио, Гонконге или Сиднее. Знаменитые высотки этих мегаполисов, как в зеркале, по очереди отражаются в Останкинской телебашне. Это – самое оригинальное поздравление. Одна из визитных карточек Москвы отмечает полувековой юбилей.

Режиссеры фестиваля решили не ограничиваться одним лишь светом и пиротехникой. Такого в Останкино еще не видели – в сентябре, в разгар бабьего лета, прямо на пруду установили каток.

"Мы давно уже пытаемся устроить какое-то взаимодействие между живыми людьми, живой хореографией и нашими световыми приборами. Танцоры выступают вживую и должны наиболее полно раскрыть ту историю, которую мы ходим показать зрителям", - пояснил креативный директор площадки "Останкино" фестиваля "Круг света" Владимир Демехин.

И вот, когда зрители, насытившиеся цветом, светом и звуком, думали, что лучше быть уже не может, начался салют. Телебашня, как свечка на торте, осветила весь район. Это – только одна из площадок фестиваля. В Царицыне так же светло. Видеопроекции каждый вечер будут менять облик исторических зданий усадьбы до неузнаваемости. По задумке режиссеров два знаковых театра на время станут единым целым.

"Человек смотрит, а вторая площадка - Малый театр - как бы дополняет Большой. Даже не дополняет, а они как бы равноценны. Вообще мы отдали дань Малому театру, создали контент, который рассказывает о спектаклях, которые там идут", - рассказала руководитель фестиваля "Круг света" Татьяна Лифантьева.

Чтобы поймать удачные кадры у москвичей и туристов есть еще четыре дня. Вернее, четыре вечера. В заключительный нечто фантастическое обещают показать японцы в Строгине. Тем, кто не сможет посетить шоу, не стоит расстраиваться. Прямую трансляцию праздника можно будет посмотреть на нашем канале. Эффект присутствия – гарантирован.

Кристина Одиноченко, Константин Степанов-Молодов, Андрей Пашутин, Дмитрий Шаракин, Георгий Бабаян, "ТВ Центр"