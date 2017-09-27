Актер сериала "Физрук" погиб в ДТП на МКАД

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В результате крупной аварии на МКАД погиб актер сериала "Физрук" 18-летний Егор Клинаев. Молодой человек остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся машин, и был сбит автомобилем, водитель которого не заметил ДТП.

В результате крупной аварии на МКАД погиб актер сериала "Физрук" 18-летний Егор Клинаев. Об этом сообщило издание "МК".

Как ранее сообщил ТАСС, ДТП произошло на 25-м километре внутренней стороны МКАД в районе торгово-развлекательного центра "Вегас". Столкнулись три автомобиля – ВАЗ-2110, "ГАЗель" и Skoda Octavia.

Столкнулись три автомобиля – ВАЗ-2110, "ГАЗель" и Skoda Octavia. Клинаев ехал на Toyota Mark-2 и остановился, чтобы помочь участникам ДТП. У автомобилей были включены аварийные сигналы, однако никто не выставил знак аварийной остановки. Водитель Honda Accord не заметил аварии, сбил троих стоявших на дороге водителей, в том числе Клинаева, протаранил Skoda, а затем столкнулся с Mark-2 актера и Daewoo Nexia, водитель которой также остановился, чтобы помочь.

Клинаев погиб на месте ДТП, еще двое водителей госпитализированы.