Советский композитор Вадим Храпачев умер в день своего юбилея

Теги: Общество смерть композитор украина

На Украине после тяжелой болезни скончался советский композитор Вадим Храпачев. В частности, его знают как автора музыки к фильмам "Два гусара", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Одиссея капитана Блада", "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман".

Советский композитор Вадим Храпачев скончался на Украине 24 сентября – в день своего 70-летнего юбилея. Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Храпачев скончался после тяжелой болезни. Церемония прощания с композитором состоится 28 сентября в Киеве.

Храпачев родился на Украине 24 сентября 1947 года. Он окончил Киевскую и Одесскую государственные консерватории. Композитор стал известен благодаря тому, что написал музыку к таким фильмам, как "Два гусара", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Одиссея капитана Блада", "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман".