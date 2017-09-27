Советский композитор Вадим Храпачев умер в день своего юбилея
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На Украине после тяжелой болезни скончался советский композитор Вадим Храпачев. В частности, его знают как автора музыки к фильмам "Два гусара", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Одиссея капитана Блада", "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман".
Советский композитор Вадим Храпачев скончался на Украине 24 сентября – в день своего 70-летнего юбилея. Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.
Храпачев скончался после тяжелой болезни. Церемония прощания с композитором состоится 28 сентября в Киеве.
Храпачев родился на Украине 24 сентября 1947 года. Он окончил Киевскую и Одесскую государственные консерватории. Композитор стал известен благодаря тому, что написал музыку к таким фильмам, как "Два гусара", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Одиссея капитана Блада", "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман".