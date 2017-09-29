Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги капитального ремонта Театра на Таганке и открыл новый интерактивный музей, посвященный театральному режиссеру Юрию Любимову.

Сергей Собянин осмотрел итоги капитального ремонта Театра на Таганке. Об этом сообщает АГН "Москва".

"В 1917 году здесь уже была организована театральная деятельность. Так что можно сказать, что театру 100 лет. И Ю.Любимову скоро тоже будет 100 лет. Так что две большие даты. Замечательно, что театр возрождается и по сути дела приобретает новое рождение. Поздравляю вас! Я думаю, на Таганке будет всегда аншлаг", - отметил мэр Москвы.

Собянин также пообщался с молодыми актерами театра. "У Театра на Таганке есть такой опыт: молодые люди создали славу российскому театру, советскому театру, мировому театру. Так что эта сцена, я думаю, будет счастливой и для вас", - отметил Собянин, обращаясь к актерам.

Они в свою очередь поблагодарили мэра за внимание, которое уделяется сфере культуры в Москве.