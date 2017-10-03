Мэттис считает необходимым не выходить из ядерной сделки с Ираном

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Глава Пентагона Джеймс Мэтис считает, что США не стоит выходить из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, пока нет свидетельств нарушения сделки со стороны Тегерана, и пока соглашение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, Дональду Трампу не стоит выходить из него.

США не следует выходить из соглашения с Ираном по атому. Об этом заявил на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет соглашение и определить, что оно отвечает нашим национальным интересам, определенно, мы должны остаться. Я считаю, что сейчас, когда нет свидетельств обратному, президенту следует рассматривать возможность остаться", - передает его слова агентство "РИА Новости".

14 июля в Вене было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. Это совместный всеобъемлющий план действий с участием Ирана и "шестерки" международных посредников - пяти постоянных членов СБ ООН и Германии. Согласно плану, Тегеран обязан на протяжении пяти лет не обогащать уран до уровня, который превышал бы 3,67 процента. Также Иран не должен преобразовать завод по обогащению урана "Фордо" в технологический центр. В ответ на это с республики будут сняты санкции, которые могут быть возвращены, если Иран не выполнит своих обязательств.