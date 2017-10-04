В результате ДТП в Подольске погиб один человек

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На улице Индустриальная в Подольске столкнулись два автомобиля. Пострадал один человек, еще один получил травмы. Подробности ДТП неизвестны.

В результате аварии в Подольске погиб человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на канал министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.

"В 16:45 в Подольске на улице Индустриальная произошло столкновение двух транспортных средств, в результате аварии один человек погиб и еще один ранен. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим", - говорится в сообщении.