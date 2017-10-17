Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку

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В Киеве проходит митинг сторонников Михаила Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области требует отставки Петра Порошенко. По данным полиции, в акции участвуют более 4 тысяч человек. При этом украинские власти готовы к любым провокациям.

Акция у стен Верховной Рады началась мирно. Главных требований три: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Многие это поддерживают, но публика все равно собралась разношерстная, отмечает "ТВ Центр".

Депутаты Рады как обычно пришли на работу, но события на улице внесли изменения в повестку дня.

"Мы согласно, что это абсолютно правильные требования. Все люди, которые двадцать лет ходят на выборы, требуют депутатской неприкосновенности. Надо брать и голосовать. Но мы категорически против контрреволюции. Реальная борьба за людей, это чтобы у украинцев была работа и зарплата. Это главное, что надо людям. А не эти ваши свинячьи бои с периодичности два года", - заявил радикал Олег Ляшко.

Другие депутаты настоятельно потребовали, что спикер Рады и лидеры фракций вышли на улицу и выслушали требования народа. Причем потребовали это в довольно ультимативной форме.

Таким образом, заседание совета лидеров фракций, на котором должны были обсуждать медицинскую реформу, оказалось сорванным. Но к людям на улицу все равно никто не вышел. По мнению многих, акция - это проявление явно президентских амбиций у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Метит на место Порошенко. И его речь со сцены стало прямым тому доказательством.

"Если к концу дня не будут приняты, то мы должны подумать о следующем требовании. Пока есть Порошенко, не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией. Порошенко должен подумать, чтобы уйти со своего поста и освободить дорогу Украине", - заявил Саакашвили.

Сам Петр Порошенко митинг прокомментировал во время встречи с президентом Мальты. Напомнил, что еще вчера внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Его планируют рассмотреть в четверг. А митинг должен быть исключительно мирным. По данным правоохранительных органов, акция у стен Верховной Рады собрала более двух тысяч человек. По мнению полиции: настроение людей становятся все более радикальным и агрессивным.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".