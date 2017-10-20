Сторонники Саакашвили решили продолжить протесты у Верховной рады

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Организаторы митинга возле Верховной Рады решили свернуть протест и "продолжить борьбу собственными методами", хотя ранее грозили, что акция будет бессрочной. Отказался уходить с улицы только бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его партия "Движение новых сил".

В Киеве участники акции протеста у стен украинского парламента не намерены расходиться, пока не будут выполнены все их требования. О дальнейших планах демонстранты пообещали объявить в пятницу утром, передает "ТВ Центр".

Накануне около 150 человек прошли колонной от здания Верховной Рады до администрации президента. Они передали Петру Порошенко законопроект о создании Антикоррупционного суда. Кроме того, митингующие вновь призвали власти внести изменения в избирательную систему Украины, потому как ни один проект реформы так и не был включён в повестку заседания Рады. Зато парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности, формально выполнив одно из требований протестующих. Теперь законопроект направят в конституционный суд, но рассмотрят его не раньше февраля.