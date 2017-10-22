Худрук "Геликон-оперы" оценил районы Москвы после обновления

Теги: Москва театр реконструкция

Почти на треть выросли обороты магазинов и кафе, которые расположены на улицах, попавших в программу благоустройства. Об этом на неделе сообщили в мэрии. Финансы - это, конечно, важное, но не главное. "Моя улица", приведение в порядок дворов и зон отдыха делают город уютнее, меняют его восприятие. Причём - у всех. О своём "личном отношении" к обновлённым центральным улицам рассказал художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Худрук театра "Геликон-опера" ничуть не сомневается: теперь центр Москвы находится в районе Большой Никитской. Древние храмы, дворянские особняки – память об Орловых, Стрешневых, Шаховских. И музыкальная история страны творилась тут - Консерватория, Дом композиторов! А в тихих переулках сохранилась аура - той самой, прежней, старой столицы, передает "ТВ Центр".

Легенды музыки из века в век и жили здесь. Евгений Светланов, Мстислав Ростропович, Муслим Магомаев. В этих переулках и сейчас можно встретить настоящего Маэстро. Вот, пожалуйста – выдающийся дирижер Владимир Федосеев. Прогуливается вечером вместе с женой. Сквер рядом с домом, говорят, преобразился, трудно усидеть.

"Маленький бульвар, теперь это можно сказать уже сквер - такой уютный, приятный, его не испортили, а наоборот, так его прихорошили, он стал таким приятным местом очень. Тут приятно проходить, и посидеть даже," – рассказала музыковед и супруга Владимира Федосеева Ольга Доброхотова.

Этот театрально-музыкальный район в последние годы сильно изменился. Старинные особняки и храмы как картина, которой подобрали достойное обрамление. Заигравшие красками после реставрации фасады, волшебные фонари.

"По каждому фонарику можно определить, на какой улице ты находишься, потому что фонарики разные и это очень здорово. И сразу возникает такая атмосфера старинного города. Раньше тут было очень темно, кстати, и неприятно было ходить", - отметил Дмитрий Бертман.

Тротуары расширились и открывшиеся новые кафе и ресторанчики летом высыпались на улицу, сразу придав району европейский шарм. Публика, естественно потянулась, гуляет здесь допоздна. И иностранцы оценили. Дмитрий Бертман говорит, что этим летом впервые принимали международный конкурс оперных певцов "Бельведер" - 350 участников со всего мира.

"Директора оперных театров, участники, все отмечали - какая красота здесь. И даже американец, который пел на этом конкурсе, сказал, как ему говорила мама, может не надо сейчас ехать в Россию. А он ни одну ночь не спал, потому что он гулял по центру Москвы," – подчеркнул Дмитрий Бертман.

Худрук "Геликон-оперы" признается - для него вообще эти последние годы прошли под знаком глобальной реконструкции. Не только улицы вокруг менялись - реставрацию длиной в восемь лет пережил и его музыкальный театр. Теперь это один из самых красивых и оригинальных театров в мире. Великолепный атриум - под стеклом артефакты из самых музыкальных мест планеты, новый зал "Стравинский" с фантастическим Красным крыльцом, превращенным в "царскую ложу". И целая анфилада камерных залов, где сейчас играют спектакли.

"Вообще этот зал сохранился с XVIII века, когда домом владела княгиня Дашкова, подруга Екатерины Великой, и Екатерина приехала к ней на чай, было историческое чаепитие. Здесь была научная реставрация, здесь практически ничего не тронуто", - сказал Дмитрий Бертман.

Местные жители, некоторые из которых и сетовали, и ворчали на строительный хаос, теперь успокоились и могут получать свои дивиденды. Цифры упрямо утверждают – их жилье поднялось в цене.

"Люди могут более выгодно продать свое жилье или сдать его в аренду. Город повышает доходы от налога на недвижимость в том числе. В общем, обычно вот эти инвестиции в благоустройство, в повышение капитализации самой территории – они выгодны всем", - рассказала исполнительный директор фонда института экономики города Татьяна Полиди.

По данным столичного департамента экономической политики, объем оборота в магазинах, кафе и ресторанах на улицах, прошедших через реновацию, вырос на 20-30%. Нежилые помещения активнее берут в аренду. И чем больше в городе таких обновленных знаковых улиц, говорят эксперты, тем выше будет между ними конкуренция, тем больше креатива. А значит, Тверская, Ордынка, Пречистенка или Пятницкая могут стать центром чьей-то личной московской Вселенной.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Юрий Тимошин, Роман Лагунов, Станислав Соколов, "ТВ Центр".