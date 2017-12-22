В России более 20 млн человек живут за чертой бедности

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Татьяна Голикова заявила, что более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности. Глава Счетной палаты также подчеркнула, что за девять месяцев текущего года темпы роста ВВП составили 1,6%.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в нашей стране за чертой бедности живут 20,3 миллиона человек. Об этом сообщает Газета.ru.

"Мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% — это достаточно высокий показатель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — это 20,3 миллиона человек", - отметила Голикова.

Она также подчеркнула, что за девять месяцев текущего года темпы роста ВВП составили 1,6%.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика преодолела спад. По его словам, признаками этого являются рост торговли и потребительского спроса, увеличение грузооборота, рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы.