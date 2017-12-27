Москвичи смогут увидеть новогоднее суперлуние

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С вечера 1 января до утра 2 января над южным горизонтом москвичи смогут увидеть суперлуние. В этот момент спутник Земли заметно увеличится в размерах. Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче.

Москвичи смогут увидеть суперлуние с вечера 1 января до утра 2 января над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года, разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00:56 по московскому времени очень близко – на 356565 километров, а в 5:25 по московскому времени произойдет полнолуние", - говорится в сообщении.

В момент суперлуния спутник Земли заметно увеличивается в размерах. Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче.