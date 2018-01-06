Книга о Трампе побила рекорды продаж в США

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Книга "Огонь и ярость: внутри Белого Дома" о президенте США Дональде Трампе побила рекорды продаж в этой стране. Ранее сам американский лидер обрушился с критикой на автора издания – журналиста Майкла Вулфа.

В США скандальная книга о Дональде Трампе "Огонь и ярость: внутри Белого Дома" в первый же день после выхода стала бестселлером и побила рекорды продаж, сообщает "ТВ Центр".

Масла в огонь подлил сам американский лидер, который ещё до релиза обрушился на издание с жёсткой критикой и пытался запретить публикацию. 6 января в своём Twitter Дональд Трамп назвал автора - журналиста Майкла Вулфа - полным неудачником, а его работу - скучной и лживой. По словам американского лидера, Вулфу помогал уволенный ещё в августе прошлого года Стив Бэннон.

Майкл Вулфф - полный неудачник. Он выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе. Теперь нытика Стива все пинают как собаку. Жаль!", - написал Трамп.

Книга о нынешнем президенте США основана на интервью с приближёнными Трампа - и высокопоставленными политиками. В ней в частности, утверждается, что глава Белого дома участвовал в выборах только ради рекламы своего бизнеса.