Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге

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Миллионы православных в воскресенье отмечают Рождество Христово. Этой ночью храмы в нашей стране были заполнены верующими, многие приходили семьями. Главная служба прошла в Храме Христа Спасителя, её возглавил Патриарх Кирилл. И уже по традиции Владимир Путин провел Рождество не в Москве - президент принял участие в богослужении в одном из храмов Петербурга.

В эту ночь праздничное настроение буквально витает в воздухе - ароматом былых лилий и еловых ветвей, которыми по традиции украшают православные храмы в Рождество. Не случайно, ведь белый - цвет чистоты и непорочности Богоматери, а зеленый - символ вечной жизни сына Божьего, передает "ТВ Центр".

Даже облачение Патриарха Кирилла, который возглавил рождественскую службу в Храме Христа Спасителя, празднично белое. Увидеть божественную литургию собрались более 5000 человек. И каждый пришел со своими чаяниями и пожеланиями.

12-летняя Влада признаётся, что уже бывала на рождественских службах, обязательно отстоит двухчасовую литургию и в этот раз. Ведь впереди самый торжественный момент - вынесение зажженной свечи. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая взошла на небосклон в момент рождения Иисуса.

"И в ответ на это Божье чудо, дарованное нам в рождении его единородного сына, мы должны ответить нашей непреклонной верой и способностью не только понимать то, что он принес людям и то, что он сказал, но и отвечать на его откровения искренней верой и добрыми делами", - произнес Патриарх Кирилл.

Первая звезда на рождественском небе - для верующих это не только знак очищения и спасения, но и окончание 40-дневного поста. Блюдо, которое по традиции предлагают прихожанам, называется сочиво. Перетертые зерна пшеницы с мёдом. Собственно, от этого слова канун Рождества и называется сочельником. Многие приехали издалека, чтобы приобщиться к таинству именно здесь - в главном кафедральном соборе Православной России.

В эту волшебную ночь можно, кажется, все. Вот и мечта ребят из Донбасса - побывать на Кремлёвской ёлке - наконец, сбылась. Все они приехали из Иловайска по приглашению Патриарха Кирилла. Самым младшим только исполнилось пять лет, самым старшим 14 лет. Но пожелание - одно на всех.

О здоровье и счастье вместе с тысячами верующих молился и премьер-министр. Дмитрий Медведев и его супруга появились в соборе ближе к полуночи. А вот Владимир Путин встретил это Рождество в родном Санкт-Петербурге. Приходу Симеоновской церкви, где когда-то крестили его отца, президент подарил двухрядную икону "Рождество Пресвятой Богородицы" и "Воскресение Христово", написанную в середине 19 века.

Богу Единому - одна из главных молитв Рождества - звучала в эту ночь в 36 тысячах храмах, на всех континентах Земли. Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. Некоторые признаются, что даже не думали ложиться спать. Тем более что дома уже ждет накрытый стол, за которым можно собраться всей семьёй.

Ночь, с которой верующие связывают надежды на мир и благополучие. Сейчас, как и тысячи лет назад. Совершить "Путешествие в рождество" приглашают сотни фестивальных площадок Москвы. Это воскресенье, как обещают организаторы, должно стать кульминацией праздника.

Анна Пешехонова, Александр Медведев, Александр Козликин, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".