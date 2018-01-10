На Карибах произошло мощное землетрясение

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У берегов Гондураса произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр подземных толчков располагался к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука. В настоящее время в регионе сохраняется угроза цунами.

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Гондураса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:51 по Всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг стихии залегал на глубине 33 километров.

В настоящее время в регионе сохраняется угроза цунами. Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет.