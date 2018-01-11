Генштаб рассказал об угрозе применения террористами дронов

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Исследование беспилотников сирийских террористов показало, что их нельзя разработать и создать в кустарных условиях. Об этом в четверг сообщили в Генштабе России. Там отметили, что при изготовлении дронов задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с БПЛА.

Эксперты российского Министерства обороны досконально изучили беспилотные летательные аппараты, при помощи которых боевики попытались нанести удары по российским базам "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии. Напомним, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось перехватить управление несколькими дронами и посадить их в безопасном месте. Анализ показал, что если комплектующие, такие как двигатель внутреннего сгорания, рулевое управление, аккумуляторные батареи легко можно приобрести в свободной продаже, то вот применение таких самодельных беспилотников в единой ударной системе требует определенных навыков и достаточного большого объема технических знаний.

"Проведенные исследования показывают, что установленные на беспилотниках электронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов. А также исключало постановку помех системе их управления. Кроме этого, для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов", - сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России Александр Новиков.

Боевики предприняли атаку на российские базы в ночь на шестое января. Семь аппаратов сбили ракетные комплексы "Панцирь-С". Шесть были перехвачены. Детальный анализ уцелевших беспилотников, в том числе программного обеспечения показал, что в дроны были заложены исключительно точные данные целей, которые невозможно получить из открытых источников – например, из интернета. А исследование боеприпасов лишний раз подтвердило подготовку атаки не без участия сторонних специалистов.

"В качестве основы взрывчатого вещества боеприпасов использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. И не может быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов", - рассказал Новиков.

Полный химический анализ должен дать ответ на вопрос, в какой именно стране была произведена взрывчатка. Отмечается, что самодельные дроны несли по 10 бомб. Каждая массой около 400 граммов. Боеприпасы были начинены поражающими элементами в виде металлических шариков. Это увеличивало радиус поражения до 50 метров. В Министерстве обороны отметили, что до январской атаки беспилотники использовались боевиками, в основном, для разведки. А боевое применение было единичным.

"Факт передачи боевикам из-за рубежа технологии сборки и программирования ударных беспилотных схем говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии. Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах и не только в отношении военных объектов. Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется огромное внимание и взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как сообщалось ранее, запуск летательных аппаратов велся из района населенного пункта Муаззара в провинции Идлиб. А это в нескольких десятках километрах от целей. Что лишний раз показывает опасность нового оружия, которым овладели группы боевиков и которое может оказаться в руках террористических организаций.

Дмитрий Гусев, Алексей Комаров, "ТВ Центр".