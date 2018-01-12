"Как к скоту относятся": условия труда в Польше унижают украинцев

Теги: Украина кризис польша

На этой неделе выяснилось, что в продовольственных магазинах Украины - самые высокие в Европе цены на продукты питания. Киевский международный институт социологии обнаружил, что "пять миллионов украинских граждан считают, что они недоедают", а семнадцать миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума. Стоит ли удивляться, что украинцы в буквальном смысле разбегаются из страны на все четыре стороны. По последним оценкам, ее покинуло уже 10-12 миллионов работников.

Едва заканчиваются новогодние праздники, как на границе Украины с Польшей снова слышится знакомый говор. На пункте пропуска очередь, люди ждут на улице по четыре часа, передает "ТВ Центр".

Здесь успевают и поругаться, и побрататься. Но все идут к одной цели. "Заграница" уже давно стала для ищущих работу украинцев страной грёз. Галичанам особенно нравится соседняя Польша, такая красивая и богатая, и в тоже время такая похожая.

Видеоблоги гастарбайтеров набирают все больше популярности в украинском интернете. Люди дают советы, как переехать и заманивают земляков местными красотами и зарплатами. Только за последний год в Польшу отправились более миллиона украинцев - количество, сравнимое с волной беженцев с Ближнего Востока в Германию. Впрочем, еще больше украинцев, около 4 миллионов, последовали совету националистов, которые любят кричать "чемодан, вокзал, Россия" и поехали в страну-агрессора. Многие – в Москву.

Госстат Украины в очередной раз признал: население страны продолжает стремительно сокращаться. Смертность выше рождаемости, но основная причина массовая эмиграция. Главное что сейчас экспортирует Украина - это население. Люди едут во все концы света - Прибалтика, Германия, США, Канада. Эмиграция из Украины в Израиль за год увеличилась на 20 процентов. Согласно последним соцопросам, уже почти каждый второй украинец желает получить работу за границей.

"Майдан очень сильно ударил по зарплатам и это надо просто понимать. До майдана она была примерно 450 долларов. Сейчас 250. Вы понимаете, когда человеку говорят, что в Польше можно тысячу заработать, надо по-человечески понимать, если человек может заработать тысячу, зачем ему сидеть здесь и искать работу за 200 долларов, если там можно заработать. Хотя там условия работы довольно тяжелые", - рассказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Сказка очень быстро заканчивается, в той же Польше 93 процента украинцев работают руками - на полях, стройках, складах и заводах. Официально больше миллиона человек ушли в батраки к пану. Сколько работает нелегально, неизвестно. И люди готовы мириться с такими условиями труда. Это видео опубликовали польские пограничники - полсотни украинцев ютились в маленьких комнатушках. Покидать территорию предприятия им было запрещено. На другом заводе гастарбайтеров из Украины обязали носить особую форму - желтые рубашки и синие штаны. Так якобы пометили сотрудников, не знающих языка. СМИ назвали подобную маркировку ксенофобией, но украинцы, побывавшие в Польше, признаются: к ним относятся как к холопам и никакие правозащитники ситуацию не изменят.

"С каждым годом условия становятся все хуже, потому что поляки понимают, что украинцы будут ехать в любом случае. Извините, как к скоту относятся", - говорит трудовой мигрант.

С ростом миграционной волны заробитчан все чаще обманывают и вообще не платят деньги. По информации посольства Украины в Польше, полиция завела 120 уголовных дел по торговле людьми, в которых пострадали украинцы. Некоторые возвращаются калеками. Но ряд киевских экспертов называет тенденцию, когда люди бегут из страны, положительным явлением. Гастарбайтеры отправляют домой деньги. В год сумма достигает нескольких миллионов долларов - это больше, чем транши МВФ.

"Украинцы едут зарабатывать за границу, потому что там просто выше зарплата, но инвестируют в экономику Украины. Это нормальное явление", - уверен Александр Охрименко.

Трудно поверить, что уважаемые экономисты страны, где совсем недавно строили космические ракеты, строились линкоры и авианосцы, где была промышленность мирового уровня, теперь предлагают смириться с новой ролью и зарабатывать на экспорте дешевой рабочей силы, как это делают беднейшие страны мира.

Впрочем, в Евросоюзе такое развитие событий поддерживают и принимают не только сборщиков яблок, но и узких специалистов. За границей всегда, например, ценились программисты из Украины. Польше не хватает фармацевтов и врачей. В Варшаве собираются пойти на беспрецедентный шаг: разрешить медперсоналу из Украины работать в Польше, не проходя обязательную для ЕС процедуру подтверждения диплома. Решились на это польские власти, потому что свои врачи устраивают забастовки, требуют повышения зарплаты. Теперь польские медики всерьез начали опасаться массовой экспансии украинских коллег. В Литве все громче заявляют, что дешевая рабочая сила с Украины остановит рост зарплат коренного населения. В странах восточной Европы то и дело вспыхивают антиукраинские акции, вызванные именно эмиграцией. Но протестуют обычные европейцы, а власти создают все условия, чтобы развивать свою экономику за счет дешевых украинских гастарбайтеров.

Казалось бы, украинские власти первые, кто должен быть заинтересован в том, чтобы работоспособное население оставалось в своей стране. Но на деле эмиграцию поддерживают. Тот же безвиз с Евросоюзом при скудных доходах населения способствует не туризму, а именно бегству. И это было понятно давно. В регионах ветшает инфраструктура. Дорожает коммуналка и цены на продукты, повышается пенсионный возраст. Мораторий на продажу сельхозземель продлен на 2018 год, но мало кто верит, что запрет, который не в интересах транснациональных корпораций, просуществует долго.

Даже 15-миллионного населения вполне хватит, чтобы работать на полях и фабриках. По словам экспертов, страна вплотную приближается к черте, когда для возрождения экономики, тем более способной обеспечить европейский уровень жизни, просто не хватит людей. Да и веры в это уже нет ни у разбегающегося народа, ни у власти. Все чаще приходят сообщения о том, что богатые патриоты Украины по-тихому продают свои активы и отправляют семьи за рубеж. Возможно, лучше других понимая, какое будущее ждет их страну.

Пётр Вершинин. Геннадий Свищенков. Павел Суменков. Татьяна Каминская. "В Центре Событий", "ТВ Центр".